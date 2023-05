Dartsdrama van de bovenste plank: topper Nathan Aspinall mist negendarter, nog vier matchpijlen en verliest match

Rob Cross (PDC 5) schreef zondag de European Darts Grix op zijn naam door in de finale Luke Humphries (PDC 6) te verslaan. Maar het meest dramatische moment vond plaats in de kwartfinale tussen Ross Smith (PDC 18) en Nathan Aspinall (PDC 9).

Die laatste was in de beslissende leg op weg naar een negendarter, maar miste dubbel 12. Geen vuiltje aan de lucht voor de nummer 9 van de wereld want zijn Engelse landgenoot stond ver achter. Aspinall - dit jaar deelnemer aan de Premier League - miste vervolgens nog vier matchdarts, waarna Smith 107 van het bord knalde en de partij won.

De beelden: