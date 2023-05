Man gijzelt zijn gezin urenlang in Schoten: speciale eenheden arresteren verdachte.

De speciale eenheden en de politie zijn zondagavond moeten uitrukken voor een gijzeling in de Hendrik Geertstraat in Schoten. Daar hield een man zijn gezin urenlang vast. Er werd zelfs even gevreesd voor een gasontploffing.

In de Hendrik Geertstraat heeft een man zijn gezin urenlang gegijzeld. De straat werd gedurende de operatie volledig ontruimd, want er werd zelfs even gevreesd voor een gasontploffing. “We weten niet wat er exact aan de hand is. We staan hier nu al enkele uren buiten en hopen snel terug te kunnen keren naar huis”, reageerde een buurtbewoonster.

Na uren onderhandelen kon de man ingerekend worden. Rond halfeen werd het politielint weggenomen en mochten de buurtbewoners terug naar huis. In het gebouw werd ook nog een wapen aangetroffen. De vrouw des huizes werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Aan de operatie namen de politie van Schoten, de speciale eenheden en Fluvius deel.

