Thomas Detry wordt 21e in Charles Schwab Challenge, Argentijn Emiliano Grillo wint

Met een ultieme ronde van 70 slagen heeft Thomas Detry beslag kunnen leggen op een gedeelde 21e plaats in de Charles Schwab Challenge (PGA Tour/8.7 miljoen dollar), die plaatsvond op de Colonial golfbaan in het Amerikaanse Fort Worth, Texas.

Detry, die dag drie afsloot op een gedeelde 33e plaats, zette een slotronde neer waarin hij vier birdies lukte maar ook een dubbele bogey en twee bogeys op zijn scorekaart moest schrijven. Met zijn ronde van 70 slagen, par, maakte hij uiteindelijk nog twaalf plaatsen winst en totaliseerde hij 279 slagen. De 30-jarige Brusselaar telde, met zijn score van een onder par, zeven slagen meer dan de Argentijn Emiliano Grillo en de Amerikaan Adam Schenk, die na de 72 reguliere holes een eindscore van 272 slagen op hun naam hadden staan.

Een play-off moest voor de beslissing zorgen. Op de eerste extra hole noteerden beide spelers par, doch op een tweede extra hole putte Grillo een birdie weg voor de overwinning.

Voor de 30-jarige uit het Argentijnse Resistencia is het zijn tweede PGA Tour overwinning in zijn loopbaan nadat hij in 2015 de Frys.com Open won.