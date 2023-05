Kiev voor tweede nacht op rij aangevallen met raketten en drones: “Meer dan 40 luchtdoelen gedetecteerd en vernield”

De Oekraïense hoofdstad Kiev is in de nacht van zondag op maandag opnieuw onder vuur komen te liggen van raketten en drones. Dat hebben de militaire autoriteiten gemeld, minder dan 24 uur nadat de stad zijn grootste droneaanval sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari 2022 te slikken kreeg.

“Meer dan veertig luchtdoelen werden gedetecteerd en vernield door onze luchtafweer. De aanvallen op Kiev werden afgeslagen”, aldus het civiele en militaire bestuur van Kiev. Volgens de autoriteiten probeert “de vijand met deze voortdurende aanvallen de burgerbevolking in een staat van diepe psychologische stress te houden”.

De burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, meldde via Telegram dat er geen doden of gewonden zijn gevallen. In de nacht van zaterdag op zondag kwamen bij de veelvuldige droneaanvallen op de stad wel nog twee mensen om het leven en raakten drie anderen gewond.