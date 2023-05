Leandro Trossard is opnieuw goed voor twee assists bij Arsenal, maar valt vooral op met geblondeerd kopje

Leandro Trossard was in zijn laatste wedstrijd van het seizoen alweer goed voor twee assists. Dit betekent dat de linksbuiten - samen met de goals die hij zelf maakte - dit jaar direct voor twintig doelpunten zorgde. Achteraf werd er dan ook over Trossard gesproken, al had dat deze keer niet enkel met zijn wedstrijd te maken.

Trossard viel het voorbije seizoen wel vaker op in de Premier League, maar vanmiddag gebeurde dat om een ietwat andere reden. Want het was wel even omkijken, toen we het nummer 19 de spelerstunnel uit zagen wandelen. Daar liep de linksbuiten uit Lanklaar met een wel erg opvallend blond kopje.

© REUTERS

Eens de wedstrijd van start ging, was Leandro Trossard wel zijn goede oude zelve. Hij strooide opnieuw met twee assists, waardoor zijn totaal dit seizoen op twaalf komt te staan. In het lijstje met de assistenkoningen in de Premier League moet de winger zo enkel Kevin De Bruyne en Mo Salah voor zich laten gaan. Samen met de goals die hij zelf maakte, zorgde Trossard direct voor twintig doelpunten dit seizoen bij Brighton en Arsenal.

De wedstrijd zelf was veel minder spannend. Arsenal speelde net als tegenstander Wolverhampton nergens meer voor, maar wilde zijn fans duidelijk nog een mooie afsluiter van het seizoen bezorgen. Het stond hierdoor na een halfuur al 3-0, de Wolves zouden uiteindelijk met forfaitcijfers naar huis keren. Zo eindigen Trossard en co het seizoen op 84 punten, vijf minder dan kampioen Manchester City.