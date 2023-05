Overwinningsfeest voor Erdogan loopt uit de hand in Genkse Stalenstraat: “Stuk straat als driftzone”

In de Stalenstraat liep het overwinningsfeestje even uit de hand. Niet alleen raakte voor- en tegenstanders slaags, ook mensen die er op dat ogenblik een terrasje deden gingen aan de haal uit vrees voor escalatie.

Dat Erdogan kan rekenen op een sterke aanhang in onze provincie is geen geheim. Na zijn verkiezingsoverwinning lieten die dat uitbundig blijken. In de Vennestraat en in het centrum van Genk waren het vooral claxonnerende voertuigen, in de Stalenstraat verliep het allemaal net iets grimmiger. “Aanvankelijk was de sfeer nog vrolijk”, zegt Kaatje Goyens die met haar gezin in de Stalenstraat woont. “We dachten dat het om een trouwfeest ging. Er werd rond 18 uur geclaxonneerd en gedanst op de kruispunten. Maar om even over 20 uur sloeg de sfeer om. Er werden rookbommen gebruikt, mensen met quads kwamen zich laten gelden en er werd zelfs een stuk straat als driftzone gebruikt. Aan hoge snelheid werd er langs mensen, die op het terras zaten, gereden. We zijn met onze kinderen dan ook onmiddellijk naar boven gegaan.” Ook A Tavola da Fabrizio als Ali Baba sloten zekerheidshalve tijdelijk de deuren. Ook daar zaten mensen op het terras.

Even was er een schermutseling ontstaan tussen voor- en tegenstanders van Erdogan. De politie slaagde erin de heethoofden uit elkaar te houden. Arrestaties zijn er niet verricht. Burgemeester Wim Dries (cd&v) zegt in een reactie dat de politie vooral bemiddelde en dat de straat niet werd afgesloten voor het verkeer. “Er zijn inderdaad wat telefoons binnengekomen van uitbaters die zich ongerust maakten”, zegt Dries. “De inzet van de politie was er vooral om te zorgen dat de rust weer kon keren. Het was het kruispunt Stalenstraat - Watergrasstraat waar de meeste fans samenkwamen. We moeten de beelden daarvan nog analyseren om te kunnen zeggen waar het al dan niet fout ging. En als dat nodig is zal er ook gepast opgetreden worden.”