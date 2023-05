Giro-eindwinnaar Primoz Roglic over zijn goede vriend die zaterdag ineens opdook: “We zijn in dezelfde plaats wereldkampioen schansspringen geworden”

“Ongelofelijk toch dat hij er op die plek was. Huh. Toen ik nog schansspringer was, deelden we altijd de kamer. Toen we in 2007 met Slovenië wereldkampioen bij de juniores wereldkampioen waren, was hij in van de vier. Dat gebeurde in dezelfde streek. Hij is een super goede vriend van mij. Ik heb nog niet de tijd gehad om met hem te spreken”, zei de allereerste Sloveen in Rome nadat hij de Trofeo Senza Fine had ontvangen. “Ik was ook nooit eerder in Rome geweest. Ik ben blij dat ik in deze positie een deel van de geschiedenis van de Giro ben geworden. Big thanks aan mijn ploegmaten, mijn familie en iedereen die me gesteund heeft.”

De ondertussen viervoudige grote rondewinnaar wou deze eindzege ook niet zien als een revanche op wat hem overkwam in de Tour 2020 toen hij op La Planche des Belles Filles in een klimtijdrit het geel alsnog verloor aan Tadej Pogacar. “Laat ons zeggen dat we van die dag allemaal wat geleerd hebben. Dit keer liep het wel goed af. Het was een leuker einde dan toen. Hoe ouder je word, hoe wijzer. Ik heb al veel meegemaakt. Zowel in positieve als in negatieve zin.”

De 33-jarige Sloveen heeft naar eigen zeggen ook geen seconde getwijfeld over zijn comeback nadat hij vorige winter aan de schouder werd geopereerd na een zware val in de Vuelta. “Het maakt me niet uit of ik beter of slechter rijd, of ik betere of slechtere uitslagen rijd. Het gaat me erom voor mezelf uit te vlooien wie ik ben. Ik houd nog altijd geweldig van deze sport. Ik ben nog steeds een competitiebeest. Dus koos ik voor een comeback.”

In de slotrit had de ‘maglia rosa’ het eerste koersuur ook een lange babbel met de verliezer van deze Giro. “Ik zei hem dat het zoetzuur was om er nu over te babbelen, maar vroeg of laat moeten we bijpraten. Bij een pint bier. Ik ben er zeker van dat we veel plezier zullen hebben. Alleen een van de twee kon winnen, maar dat verandert niets aan onze relatie”, besloot Rogla. “We zijn vrienden.” (hc, jpdv)