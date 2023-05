Drugs in alle kleuren van de regenboog op Extrema Outdoor, maar wat betekenen al die vormen, namen en kleuren?

Houthalen-Helchteren

Een rode ronde pil met de afbeelding van satan, een grijze in de vorm van het Italiaanse kledinglogo Moncler, een gele hexagoon met de doodskop van Philipp Plein … Drugs in nagenoeg alle kleuren van de regenboog en tal van vormen heeft de politie op Extrema Outdoor in beslag genomen. “Neen, de vormgeving, kleur en logo zeggen niets over de sterkte van de pillen”, luidt het bij het NICC.