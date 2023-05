Niemand kon Max Verstappen in Monaco iets in de weg leggen. Zelfs de weergoden ontbonden tevergeefs hun duivels. En nu teamgenoot Sergio Pérez toch niet zo drukbestendig lijkt als de Mexicaan zelf had gehoopt, kan Max Verstappen al van een derde wereldtitel beginnen dromen. Drie conclusies na de stratenrace in het prinsdom.