DIEST

In het Webbekoms Broek in Diest gebeurde zondagmiddag het ringen van de jonge ooievaars die daar dit voorjaar werden geboren. Voor het eerst werden er vier jonge ooievaars van één nest geringd. Voor het derde jaar op rij broeden ooievaars in het Webbekoms Broek. In 2021 werden er twee ooievaars geboren. Vorig jaar kwamen er vier ooievaars uit het ei, maar daarvan stierven er twee in het slechte weer in juni 2022.

LW