Bryan Heynen strompelt in tranen van het veld. — © BELGA

Bryan Heynen moest zondagavond tegen Club Brugge vervangen worden met een knieblessure. De Genkse aanvoerder strompelde in tranen van het veld, wat het ergste deed vermoeden. Maar de blessure lijkt mee te vallen. “Ik was emotioneel omdat ik het team niet meer kon helpen in deze belangrijke wedstrijd.”