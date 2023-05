Draaiende chef-kok, liefde op het podium en overleven op ravioli: dit was dag 3 van “De beste Extrema ooit”

Na drie zware dagen keihard feesten, loopt Extrema Outdoor op zijn einde. Het was een editie die de geschiedenisboeken in zal gaan als eentje die bol staat van ‘positieve vibes’. “Het was zonder twijfel de beste Extrema Outdoor ooit.”

Na twee succesvolle dagen, was ook de slotdag van Extrema Outdoor een absolute voltreffer. Net als zaterdag was het opnieuw een overrompeling op het terrein aan de Plas in Kelchterhoef. Rond 20u kon de organisatie opnieuw het bordje uitverkocht aan de inkom hangen.

Ravioli en Chocovit

Niet verrassend kwam de dag wat traag op gang. Na twee zware festivaldagen sloeg de vermoeidheid toe bij verschillende bezoekers. “Ik overleef op ravioli en Chocovit”, zegt Simon Versteele uit Halle. Op de camping blijven heel wat festivalgangers net wat langer in de tent liggen op de laatste dag. Zo ook het Kempische koppel Ruben Vanrooij en Gitte Verreth. “Na tweeënhalve dag voel je de tol wel. We gaan ons nog even neerleggen om vervolgens terug de feesten.”

Chef-kok en tortelduifjes

De muziek op Extrema Outdoor is dan ook te goed om te lang op de camping te blijven liggen. Om 12u stond er alweer een klinkende naam achter de draaitafel. Niemand minder dan Nick Bril, chef-kok van de Jane. Een stunt was het niet, Bril is naast kok ook gerespecteerd dj in de wereld van elektronische muziek. Al kwamen er jammer genoeg zo vroeg op de dag nog niet veel mensen naar zijn smakelijke set luisteren.

Voor volle terreinen was het nog enkele uurtjes wachten, maar tegen 16u liep het populaire District 1 al helemaal vol voor de staalharde set van Oguz. Ook talent uit eigen provincie kon bekoren op zondag. Maasmechelaar Cellini zorgde voor een overrompeling in District 5. Verder was er ook muzikale liefde op dag 3 van Extrema. Op District 2 mochten man en vrouw allebei afzonderlijk aan het werk. Farrago gaf de bezoekers op het strand een gepaste opwarming voor de set van zijn vrouw, Amelie Lens. De organisatie kon geen betere headliner wensen voor de slotdag. De Brusselse top-dj kreeg de massa aan de Plas nog een laatste keer aan het dansen.

Veiligheid voorop

Tussendoor waren politie en organisatie druk in de weer met het festival zo veilig mogelijk te laten verlopen. Een Italiaanse gauwdief en drie drugsdealers werden opgepakt. In het testlabo werd een vijfde, zesde en zevende gevaarlijke xtc-pil ontdekt. ’s Avonds werd er ook nog gewaarschuwd om op je drankje te letten, nadat een persoon GHB (vloeibare xtc) in zijn drankje kreeg toegediend. Het noodnummer voor grensoverschrijdend gedrag werd slechts drie keer opgebeld, en dan bleek het nog telkens om flauwe grappenmakers te gaan.

Globaal kan de organisatie terugblikken op een enorm geslaagde editie. Zo vielen er in het algemeen weinig incidenten en klachten te noteren. “De mensen hebben dan ook niets om over te klagen”, stelt Lomme Valkeneers. “Ik heb drie dagen lang enkel maar lachende gezichten gezien, mede dankzij het prachtige weer was dit zonder twijfel de beste Extrema Outdoor ooit.”

Houthalen blijft de heimat

Extrema en Houthalen-Helchteren is een droomhuwelijk, dat bewees deze editie opnieuw. Burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (Vooruit) zag dat ook. Hij kwam met goed nieuws voor de fans. “Extrema Outdoor blijft hier nog wel even aan de Plas. “Wij gaan voor een jarenlange duurzame verankering in Kelchterhoef.” Daarmee drukte de burgemeester de geruchten de kop in dat dit de laatste editie van Extrema in Houthalen was.

Intussen is de datum voor 2024 ook al bekend geraakt. Fans van stevige en iets mindere stevige beats noteren alvast 17 tot 19 mei in hun agenda of het pinksterweekend van volgend jaar. Nu dinsdag start al de voorverkoop. Ticketprijzen vind je dan terug op de site van Extrema Outdoor.

