Mark Cavendish na spurtwinst in Rome: “Ik vroeg grappend aan G of hij de lead out wou doen!”

Mark Cavendish kan bij verlies een ettertje zijn maar bij winst is hij de liefste man van de hele wereld. En met ouder te worden, is hij ook emotioneler. “Geraint Thomas is zo apart. Hij ziet altijd een glas halfvol in de plaats van halfleeg.”

Hét beeld van Rome was de spurtwinnaar Cav die vierde in de armen van G, dé verliezer van deze Giro. De twee waren allebei door het dolle heen. “Ik vroeg hem half serieus, half grappend: Zou het niet leuk zijn om voor mij de lead out te doen. En ineens schreeuwde hij: Cav! En hij deed het. G is zo speciaal. Hij is al heel mijn carrière lang een van mijn beste vrienden. Zaterdagavond zag je hoe Thomas echt is. Hij had nog maar net de Giro verloren, maar direct daarna was hij opnieuw vrolijk. G is een eeuwige optimist. Dit typeerde hem. Daarom is hij zo speciaal. G is meer dan alleen maar een fantatische renner, hij is een f*** goed mens en een vriend. Dit blijft voor altijd een heel speciale zege. Het plaatje is perfect.”

“Het is oneindig mooi om op deze manier de Giro d’Italia voorgoed af te sluiten. Hier behaalde ik in 2008 in Reggio Calabria mijn allereerste zege ooit in een grote ronde. Om dan in Rome te winnen, is echt wel apart. Het was ook de allereerste keer dat ik in de Italiaanse hoofdstad koerste. Het was ook fantastisch hoe de ploeg koerste. Dit was misschien mijn allerlaatste koers in een land waarin ik jaren aan een stuk heb gewoond. Als je dan met de jongens, met de vrienden wint, dan heb je een speciaal verhaal waarvan je emotioneel wordt. Eentje dat je zoals een echte Italiaan moet vertellen: vol gebaren met de handen.”

Al was het wel de 38-jarige sprinter die het zélf moest afwerken. “Er was echt wel zijwind. De beste plaats was dus rechts van de weg. Fernando Gaviria begon er vroeg aan. Gelukkig liet hij voldoende ruimte zodat ik hem voorbij kon. Voor Cavendish was het zijn seizoensopener voor Astana Qazaqstan en tegelijk de 162ste zege uit zijn profcarrière. “Elke wedstrijd die je wint heeft een apart verhaal en betekenis”, aldus The Manx Express die toegaf dat hij bij de beesten heeft afgezien in zijn allerlaatste Giro. De laatste twee weken zag ik geweldig af, zoals veel andere jongens. Ik ben ziek geweest. Dankzij de jongens van Astana Qazaqstan ben ik in Rome geraakt. Ik ben blij dat ik hen in de vorm van deze zege iets heb kunnen teruggeven. In mijn lange carrière had ik het geluk dat ik in sommige fantastische ploegen heb kunnen koersen met van de meest getalenteerde coureurs die de sport hebben veranderd. Dan doet het ook deugd dat ik door hen werd gefeliciteerd.”