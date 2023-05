Primoz Roglic koestert zijn eerste Girozege: “Dit zal tot het einde van mijn leven in mijn herinneringen blijven”

Primoz Roglic zag in de slotrit in Rome de eindzege in de Giro niet meer door de vingers glippen. “Ik ben dankbaar om dit te kunnen bereiken”, genoot de Sloveen van Jumbo-Visma na afloop.

“Ik geniet van het moment”, glimlachte Roglic. “Ik probeer ook van alle emoties te genieten. Alles wat gisteren (in de klimtijdrit met bijzonder veel Sloveense fans, red.) is gebeurd … Ik blijf het herhalen: winnen is leuk, maar als je de energie van gisteren voelt, en vandaag in deze spectaculaire stad rijdt, dan is dat supermooi. Ik heb er opnieuw veel van genoten.”

Het is de eerste eindzege ooit voor de 33-jarige Roglic in de Ronde van Italië. Eerder schreef hij ook al drie keer de Vuelta op zijn palmares. “Zoals ik altijd zeg: iedere overwinning is speciaal. Ik ben gewoon dankbaar om dit te kunnen bereiken. Dit zal tot het einde van mijn leven in mijn herinneringen blijven.”

In het eindklassement heeft Roglic 14 seconden voorsprong op de Brit Geraint Thomas en een minuut en een kwart op de Portugees Joao Almeida.

© AP

© AFP

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS