Algemeen manager Richard Plugge blikt terug op een geslaagde Giro: “Primoz Roglic is het toonbeeld van veerkracht bij Jumbo-Visma”

“Het kwam allemaal weer samen”, zei Plugge. “We hebben zoveel veerkracht getoond. Van voor de start al. Door corona moesten we een half nieuw team samenstellen. En als je dan zag wat er onderweg gebeurde. Ach, Primoz Roglic is gewoon het toonbeeld van onze ploeg: veerkracht en een harde kop en door blijven gaan. Dat past bij mij, dat past bij het team en dat past bij Primoz. Hij is de verpersoonlijking van al deze waarden.”

“Ik bekeek de slotrit in de auto hier in Rome, maar zaterdag was ik nog thuis. Logistiek was het zo ingewikkeld om op Monte Lussari erbij te zijn. Ik heb eerst de salontafel in tweeën geslagen toen hij dat probleem had met de fiets en daarna weer heel erg blij. Zoals ik al zei: Primoz blijft maar doorgaan. Wij blijven doorgaan. Het is echt fantastisch dat het allemaal zo samenkomt”, zei Plugge na toch al de vijfde eindzege van Jumbo-Visma in een grote ronde.