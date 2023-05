Wit-Russische president Loekasjenko “in kritieke toestand naar ziekenhuis gebracht” na bezoek aan Poetin

De Wit-Russische president Alexander Loekasjenko is na zijn ontmoeting met Vladimir Poetin met spoed naar een ziekenhuis in Moskou gebracht. Dat laat een Wit-Russische oppositieleider weten via Telegram.

Volgens Valery Tsepkalo, presidentskandidaat voor Wit-Rusland in 2020, zou de 68-jarige Loekasjenko in kritieke toestand in het Centraal Klinisch Ziekenhuis van Moskou liggen. Hij benadrukte wel dat die informatie nog niet bevestigd was.

Het Telegram bericht luidde als volgt: “Volgens de informatie die we hebben, die aanvullende bevestiging behoeft, is Loekasjenko na een ontmoeting met Poetin achter gesloten deuren met spoed naar het Centraal Klinisch Ziekenhuis van Moskou gebracht waar hij momenteel verblijft.” Hij gaf vervolgens ook aan dat de artsen zijn toestand “kritiek” noemen.

Er deden al langer geruchten over de gezondheid van Loekasjenko do ronde nadat hij gezien was op het Rode Plein in Moskou op 9 mei ter ere van de ‘Dag van de Overwinning’. Hij zou er moe hebben uitgezien, kreeg een lift naar de plaats waar bloemen werden gelegd terwijl al de rest ernaartoe wandelde en hij was niet aanwezig tijdens het staatsdiner met Poetin.

Loekasjenko, die Wit-Rusland sinds 1994 leidt, wees de geruchten resoluut van de hand en vertelde ambtenaren in een video die door de staatszender Pul Pervovo werd uitgezonden: “Ik ga niet dood jongens.”

Loekasjenko heeft zich nauw aangesloten bij het Kremlin en heeft de Russische president Poetin steun aangeboden voor de lopende oorlog in Oekraïne. Maar volgens de in Londen gevestigde internationale denktank Chatham House steunt de meerderheid van de Wit-Russen de oorlog niet.

Slechts 18 procent van de ondervraagden in een enquête van maart zei dat ze de oorlog zeker steunen en 15 procent verklaarde Rusland enigszins te steunen in de oorlog. Daarentegen zei 30 procent de oorlog absoluut niet te steunen en 14 procent meestal niet, terwijl de rest zei het niet zeker te weten.