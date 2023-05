Van Eetvelt sluit met twee etappezeges en eindzege in Alpes Isère Tour moeilijke periode af: “Kan het volledig achter mij laten”

In de finale van de koninginnenetappe van de Alpes Isère Tour reden Van Eetvelt en Oscar Onley, de tweede in de stand, weg uit de groep der favorieten. Op twaalf kilometer van de meet ging de Belg solo, om uiteindelijk nog 35 seconden weg te rijden van Onley. Naast zijn tweede opeenvolgende zege verzekerde Van Eeetvelt zich zo ook van de eindzege. “Oscar en ik draaiden onderweg goed rond. Dat hadden we ook afgesproken, om zo lang mogelijk samen te blijven en tijd te nemen. Hij deed z’n deel van het werk, maar op het einde merkte ik dat ik nog wat in de tank had en ging ik op zoek naar de zege.”

Van Eetvelt sluit zo een moeilijke periode af, waarin hij na een vermeende inbreuk op de dopingreglementen even op non-actief werd gezet. Uiteindelijk bleek het om een administratief misverstand bij het gebruik van een neusspray te gaan. “Maar nu kan ik dit volledig achter me laten. “Ik vertelde het zaterdag al, ik ben zo blij dat ik opnieuw kan koersen. Dat doet zo veel deugd en het is fijn om gewoon te doen waar ik goed in ben. Het stemt me ook heel tevreden dat mijn vele trainingsarbeid van de voorbije maanden heeft geloond en ik hier met twee overwinningen en het eindklassement naar huis mag.”