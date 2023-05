Shakhtar Donetsk pakt veertiende titel in Oekraïne: “We bedanken de strijdkrachten dat het mogelijk is om in eigen land te voetballen”

Shakhtar Donetsk heeft zich voor de veertiende keer tot Oekraïens landskampioen gekroond. Shakhtar won tegen rechtstreekse concurrent Dnipro met 3-0 en volgt zestienvoudig kampioen Dinamo Kiev op. Het vorige seizoen werd na de Russische inval in het land vroegtijdig stopgezet. Shakhtar, dat zijn thuiswedstrijden in Lviv afwerkt, stond toen afgetekend aan de leiding.

Artem Bondarenko, Danylo Sikan en Taras Stepanenko maakten de doelpunten voor de thuisploeg, die zich door de titel ook weet te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Op het einde van de wedstrijd kregen twee spelers van beide ploegen nog een rode kaart, Anatoliy Trubin en Yehor Nazarny bij Shakhtar, en Joao Peglow en Vitaliy Fedoriv bij de uitploeg.

Door de overwinning heeft Shakhtar op één speeldag voor het einde van het seizoen een onoverbrugbare voorsprong van acht punten op Dnipro en Zorya Loehansk. De Oekraïense bekercompetitie werd vanwege de inval van Rusland in het land niet georganiseerd.

“We bedanken de Oekraïense strijdkrachten dat we de mogelijkheid hebben om in ons eigen land te voetballen”, schreef de club uit Donetsk op Twitter in een bericht waarin het kampioenschap werd gevierd. “Wij zijn Shakhtar, wij zijn de kampioenen van Oekraïne.”