Ondanks de op papier zware nederlaag mag Sporting Hasselt met opgeheven hoofd de eindronde verlaten. Want de thuisploeg had voortdurend overwicht, maar liep op snedige en vooral superefficiënte tegenaanvallen van Cercle. Toch mag Hasselt, met een derde plaats in de competitie en een halve finale in de eindronde, terugblikken op een knap seizoen.