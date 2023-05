Red Panthers nemen na China ook de maat van Groot-Brittannië in Hockey Pro League

De Red Panthers hebben zondag in Londen op de zesde speeldag in de Hockey Pro League met 3-2 gewonnen van Groot-Brittannië. Zaterdag al kregen ze China met 3-1 op de knieën.

Balsdon Grace (7.) opende de score voor de Britse dames vanop strafcorner, maar de Panthers stelden orde op zaken via Charlotte Englebert (22.), Emily White (24.) en Astrid Bonami (33.). Giselle Ansley (47.) milderde nog met een strafcorner.

In november vorig jaar werkten de Belgische vrouwen in het Argentijnse Mendoza hun eerste vier wedstrijden in de Hockey Pro League af. De Panthers speelden toen drie keer gelijk (twee keer tegen Duitsland, een keer tegen Argentinië) en verloren één keer (tegen Argentinië). In het klassement staat België momenteel zesde (op negen landen) met 11 punten.

Komende week volgen er nog twee matchen op Londense bodem voor de Panthers. Op zaterdag 3 juni treffen ze een tweede keer China, op zondag 4 juni volgt een nieuwe confrontatie met Groot-Brittannië.