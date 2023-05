Wat is een gastric bypass? Hoeveel kilo verlies je erdoor? Hoeveel kost het? En mag je erna eten wat je wil?

Wat is een gastric bypass, wat doet het met een lichaam en komt het met een levenslange garantie? Dat zijn vragen voor Bruno Dillemans, hoofd van het Centrum voor Obesitas en Metabole Chirurgie van het AZ Sint-Jan in Brugge die al 19.000 bypasses uitvoerde.

Wat is een gastric bypass? Het is Engels voor “maag” en “omleiding”. Het is een ingreep waarbij de maag wordt verkleind met nietjes. Het grootste deel van de maag blijft in het lichaam zitten, maar vervoert geen voedsel meer. Er wordt ook een omleiding gemaakt met de dunne darm. Gevolg: je eet minder en je neemt minder suikers en vetten op. Ook de eetlust daalt omdat het lichaam minder hormonen afscheidt die de eetlust stimuleren. De ingreep verloopt via een kijkoperatie en duurt vijftig minuten.

Hoeveel kilo verlies je meestal? “Gemiddeld 32 à 33 procent van je lichaamsgewicht op ongeveer twee jaar tijd. Het kan ook meer zijn.”

Ben je die kilo’s levenslang kwijt? “Ik schat dat 75 procent zijn gewicht na deze ingreep goed kan behouden. Het is uitzonderlijk dat mensen na de ingreep terugkeren naar hun oude gewicht, maar het kan. Maar stel dat iemand van 120 kilo tien jaar geleden na een gastric bypass naar 75 kilo ging en nu 110 kilo weegt. Is die operatie dan mislukt? Nee, want die persoon heeft misschien negen jaar belangrijke positieve gevolgen ervaren. Bovendien had die zonder operatie nu misschien 140 kilo gewogen.”

Strijd gestreden?

Moet je na zo’n ingreep ergens op letten? “We volgen patiënten op met adviezen voor voeding en beweging. Ik heb er zelfs een boekje over geschreven met inspanningsfysioloog Yves Devos, Een energieke start na vermageringsheelkunde. Er zijn ook apps voor ontwikkeld. Tegelijk ben ik geen babysit, de patiënt moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Er zijn er die na de ingreep denken: Joepie, de strijd is gestreden. De strijd is in dit geval nooit gestreden.”

Krijg je dan last van neveneffecten? “Je kunt een maagzweer ontwikkelen, zeker als je roker bent. Daarom geven we de eerste drie maanden een maagbeschermend medicijn, rokers moeten dat levenslang nemen. Het lichaam kan ook aan ‘dumping’ doen als je te snel eet, niet goed kauwt, tegelijk eet en drinkt of te veel snelle suikers eet zoals ijs en slagroom. Dan kun je zweten, rillen en diarree krijgen. Zo slecht is dat niet, want op die manier blijven patiënten weg van die snelle suikers.”

Bruno Dillemans.

Terugbetaald?

Wat kost de ingreep en wordt ze terugbetaald? “Een gastric bypass kost zevenduizend euro en wordt terugbetaald, mits een aantal voorwaarden. Zo moet je een BMI hebben van veertig en een dieet hebben gevolgd. Mensen met een BMI van 35 komen ook in aanmerking als ze bijvoorbeeld diabetes of slaapapneu hebben. Je moet ook achttien zijn, wat ik jammer vind. Ik heb genoeg 16- en 17-jarigen geopereerd die door hun gewicht gepest werden en depressief waren. Dat hun operatie niet terugbetaald wordt, vind ik een gemiste kans. Want wie jonger is dan veertig, maakt na een gastric bypass veel minder kans om te sterven aan hart- en vaatziekten, suikerziekte en kanker. Dit staat los van de winst in levenskwaliteit. Daarom vind ik het ook rechtvaardig dat deze ingreep wordt terugbetaald.”

Wat met de kritiek dat dit een “gemakkelijke” oplossing is die de belastingbetaler veel geld kost? “Dat is de klassieke manier om mensen met overgewicht te brandmerken. Er is zoiets als genetica: als je papa en mama overgewicht hebben, wens ik je als kind veel succes om mager te blijven. Je hebt ook mensen die veel sneller voedsel verbranden dan anderen. Ik geef toe dat sommige patiënten niet de discipline hebben om gezond te eten en veel te bewegen. Maar vaak hebben ze dat wel geprobeerd, soms voeren die mensen al jaren een strijd. Ga je hen daarom veroordelen? En zoals ik al zei: na een gastric bypass daalt de kans op overlijden door andere aandoeningen met 50 tot 95 procent.”

Huidoverschot

Wie een derde van zijn gewicht verliest, zit met huidoverschot. Hoe groot is dat probleem? “Ik denk dat vijftien à twintig procent na een gastric bypass in aanmerking komt voor een ingreep om huid te verwijderen of te ‘liften’. Meestal zijn dat vrouwen, omdat zij meer onderhuids vet hebben. We pakken niet alleen de buik aan, maar soms ook de dijen, de armen en de borsten. Het grootste deel van die ingrepen wordt niet terugbetaald.”

Een gastric bypass pakt overgewicht na de feiten aan. Moeten we niet meer inzetten op voorkomen? “We doen ons best, vind ik. Je moet sowieso alle snelle suikers bannen op school: weg met frisdrank en snoep. Ik stel gelukkig vast dat de jeugd meer aan sport doet dan vroeger. Tegelijk vind ik niet dat de overheid alles moet oplossen. Die doet al veel. Als het dan misgaat, moet die overheid het weer oplossen. Een beetje individuele verantwoordelijkheid mag ook wel.”(tdl)