VIDEO. Prachtig gebaar: Thomas helpt ex-ploegmaat Cavendish aan zege: “Ik dacht: laten we een broeder helpen”

Alsof het zo moest zijn: Mark Cavendish die de laatste Giro-etappe uit zijn carrière weet te winnen. En wat het allemaal nog een stukje mooier maakte, was wat Geraint Thomas in de slotkilometers voor zijn goede vriend deed. De Welshmen, nochtans geen ploegmaat van Cavendish, nam de Britse kampioen op sleeptouw en zette hem zo op weg naar de zege. “I have just great friends”, was een emotionele Cavendish achteraf dankbaar.

Thomas, die gisteren op de valreep de eindzege door zijn handen zag glippen, had na een slopende Giro nog wat energie over om zijn goede vriend en ex-ploegmaat Cavendish op weg te zetten naar de zege. “In mijn podcast (Watts Occurring, red.) had ik voorspeld dat hij zou winnen, dus ik moest dat doen uitkomen”, zo lachte Thomas. “Ik zat in zijn buurt en zag dat hij enkel Luis León Sánchez bij zich had. Ik dacht: laten we een broeder helpen.”

Zijn 17de ritzege ooit in de Giro was meteen ook de eerste overwinning van het seizoen voor Cavendish. “Ik ben heel blij”, sprak The Manx Express. “Ik ben er deze Giro al vaak dichtbij geweest. De boys deden het vandaag uitstekend, en ook mijn vrienden (doelend op Thomas, red.) deden het goed. Ik ben heel emotioneel om eerlijk te zijn.”

