Geboren in een gevangenis, nu is Aurora (18) op weg naar het prestigieuze Harvard

Donderdagavond studeerde Aurora als derde van haar klas af aan de Conroe High School, 18 jaar nadat ze in de gevangenis van Galveston County geboren is. Iets wat ze trouwens niet onder stoelen of banken steekt. “Ik ben geboren in de gevangenis”, stond er namelijk te lezen in haar sollicitatiebrief naar Harvard.

Castners moeder zat opgesloten toen ze van haar dochter beviel. Het baby'tje werd opgehaald door haar vader, die haar alleen zou opvoeden. Haar moeder maakt sinds haar geboorte geen deel meer uit van haar leven. Met hulp van vrienden en mensen uit de buurt kon Aurora haar droom waarmaken: naar een Ivy League universiteit gaan.

Hulp

Want het personeel van haar basisschool introduceerde haar tot een mentorprogramma waarbij volwassen vrijwilligers minstens een keer per week lunchen met jonge leerlingen. Ze geven dan advies over doelen angsten en de toekomst. Die mentor-relatie bleef voortgroeien, tot op de dag van vandaag. “Ik kreeg een opstel van haar. Haar held was Rosa Parks, haar favoriete eten was taco’s van Dairy Queen en ze hield van lezen. Ik dacht altijd: dit klinkt als een slim meisje”, vertelde Mona Hamby die intussen al tien jaar deel uitmaakt van Aurora’s leven.

Net als Castner had Hamby geen moeder in haar leven. Toen ze vernam dat Aurora in de gevangenis was geboren, wist ze meteen dat de toen 8-jarige Aurora meer nodig had dan slechts één lunch per week. Hamby nam haar mee naar de kapper voor haar eerste knipbeurt, hielp haar een eerste bril uitzoeken en nam haar zelfs mee naar de campus van Harvard in 2022 voor een eerste kennismaking. “Na die reis zag ik haar liefde voor de school toenemen”, aldus Hamby.

Ook uit andere hoek kreeg de tiener hulp. Ze mocht gratis op zomerkamp en ze kreeg zelfs advies van een professor van de universiteit van Bosten bij haar aanvraag voor Harvard. “Hij hielp me mijn verhaal zo goed mogelijk te vertellen”, aldus Castner.

De tiener zegt filosofie en psychologie te willen gaan sturen met het oog op een toekomstige rechtenstudie.