Van manager naar burgemeester? Man van Karen Damen zit nu ook in de politiek

Ten huize Karen Damen (48) wordt niet enkel meer over muziek gesproken, maar ook over politiek. Antony Van der Wee, de man van de zangeres en actrice, is bestuurslid geworden voor de N-VA in Lint.

Van der Wee zetelt sinds begin dit jaar in het bestuur van de lokale partij, in de gemeente waar hij en Damen wonen met hun zoon Sky. Tot voor kort was Van der Wee nog de manager van zijn echtgenote, en hij is ook zelf muzikant en producer. Daarnaast heeft hij interesse in politiek. Zo is hij bevriend met ex-staatssecretaris Theo Francken van N-VA. Het was partijgenoot Koen Metsu, burgemeester van Edegem, die Van der Wee overtuigde om in de lokale afdeling van N-VA te stappen.

De politieke focus van Van der Wee ligt op cultuur en media. Zijn precieze ambities zijn nog niet uitgesproken, al zou hij volgens Karen Damen in Het laatste nieuws ooit burgemeester willen worden. “Dat zegt hij al sinds we een koppel zijn. Antony kent veel volk in Lint en woont daar al heel zijn leven. Volgens mij wordt hij een echt stemmenkanon.” De kans dat Van der Wee volgend jaar al opkomt bij de gemeenteraadsverkiezingen is dan ook groot. (dvg)