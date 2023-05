Karel Geraerts rekent zich nog niet rijk: “We doen hier vandaag mentaal een goede zaak, maar een mentale kampioen bestaat niet”

Bij Union vierden ze na het laatste fluitsignaal alsof ze net de titel hadden gewonnen. De spelers stonden minutenlang te juichen voor het bezoekersvak en ook Karel Geraerts was euforisch. Hij ging zelfs nog eens op zijn eentje terug naar de fans om hen te bedanken. Terwijl ze bij Antwerp in zak en as zitten, heeft Union een nieuwe vertrouwensboost gekregen.

“We doen hier vandaag mentaal een goede zaak”, glimlachte Geraerts. “Maar een mentale kampioen bestaat niet.” Altijd met de voeten op de grond, de coach van Union. Op de persconferentie was de adrenaline al gezakt en was hij weer de rust zelve. Of hij het gevoel heeft dat Union nu op titelkoers ligt? Geraerts was niet te verleiden tot een straffe uitspraak. “Antwerp heeft de nog steeds de boel in handen. Ze blijven in polepositie.” In theorie heeft hij natuurlijk gelijk, Antwerp staat nog steeds op kop in het klassement. Maar zo dicht bij die eerste titel sinds 1957 zijn in eigen huis en het dan toch nog uit handen geven, dat vergt oplapwerk.

Gouden vervangers

Bij Union is er evenwel ook oplapwerk, op fysiek vlak dan toch. Kapitein Teddy Teuma stond niet op het wedstrijdblad en blijft onzeker richting volgende week. Victor Boniface was niet honderd procent fit. Siebe Van der Heyden en Yorbe Vertessen moesten dan weer geblesseerd van het veld. Maar het lijkt Union niet te deren, evenmin als de rode kaart voor Senne Lynen of de 1-0-achterstand. De Brusselaars bleven erin geloven, met succes. De vervangers bleken weer van goudwaarde. Invaller Cameron Puertas maakte de gelijkmaker. “Hij heeft ons al een paar keer veel gegeven dit seizoen”, was Geraerts trots. “Het is vandaag nog maar eens bewezen dat ik op mijn volledige kern kan rekenen. Kijk naar Sykes, die hebben we weken of zelfs maanden niet op een voetbalveld gezien en die valt dan zo in. Mijn spelers pushen elkaar echt om het mekaar moeilijk te maken op training.”

Pluim voor staf

De mentaliteit van de Union-spelers is al vaak geprezen dit seizoen en ook nu kwam het weer naar boven. “Telkens terugvechten is echt in deze groep gekweekt. Elke keer als we een klein wedstrijdje doen op training wil iedereen winnen en gaat het er fel aan toe. Dat heb ik vandaag weer gezien, in moeilijke omstandigheden. Je moet je spelers tot het uiterste drijven, op en naast het veld. Ik spreek veel met hen, we tonen veel beelden en we proberen ze in de juiste staat aan de aftrap krijgen. Mijn spelers hebben veel wilskracht getoond vandaag. Ze hebben het niet laten hangen. Dat is het werk van de hele staf. Een pluim voor iedereen. Nog zeven dagen alles geven, ik reken erop dat mijn spelers dat kunnen.”