Twee op twee voor Belgian Cats in EK-voorbereiding tegen Griekenland

De Belgian Cats, nummer 7 van de wereld, wonnen in Eigenbrakel voor de tweede keer op een rij van Griekenland (FIBA 17). De Cats zijn in voorbereiding op het EK dat van 15 tot 25 juni doorgaat in Israël (Tel Aviv) en Slovenië (Ljubljana). Volgende week oefenen de Belgische dames tweemaal in het Spaanse Cordoba. Tegen Spanje (FIBA 4) en Turkije (FIBA 11).

Het was weer een knappe Julie Vanloo die in de beginfase de Belgian Cats op sleeptouw nam. Met driepunters en enkele knappe assists ging het snel naar een 15-9 Belgische bonus. Met de steun van Kyara “Kiki” Linskens bleven de Belgische dames vinnig en vooral met schitterend offensief basketbal uitpakken. De volgelopen Stade Gaston Reiff genoot zodat de Cats, met ook zes punten van Serena-Lynn Geldof, wegsnelden naar een 22-13 voorsprong na het eerste kwart. In het tweede schuifje kwam Emma Meesseman los. De MVP van de Euroleague Women scoorde tien punten en loodste de Cats mee naar een 32-18 tussenstand. Julie Vanloo en Kyara Linksens en Julie Vanloo bleven ondertussen lekker hun ding doen en de Cats trokken de rust in met een 45-33 voorsprong.

De selectie van bondscoach Rachid Méziane kwam scherp uit de kleedkamer. Meer zelfs, met een beklijvend tempo flikkerde er snel een “twintiger” op het scorebord: 55-35. Griekenland was niet onder de indruk en Maria Fasoula zorgde na een remonte mee voor een 61-48 tussenstand. In het slotkwart swingden de Belgian Cats via het trio Emma Meesseman, Julie Vanloo en Kyara Linskens weer. Dat leverde na 65-48 en bommen van Julie Vanloo (22 punten, waaronder 6 bommen, 6 rebounds, 5 assists), een 73-52 Belgische bonus op. Vanloo en Meesseman (18 punten, 7 rebounds) kregen een applausvervanging. Iets later kreeg Kyara Linskens (19 punten) ook haar applausvervanging. Met een jong Belgisch team ging het dan met een driepunter at the buzzer van Betty Mununga naar afgetekende winst: 86-57. De Belgian Cats krijgen nu een dagje rust en dan gaat de voorbereiding met een toernooi in het Spaanse Gordoba verder. Julie Allemand en Laure Resimont, met een speciaal masker na een neusbreuk en operatie, voegen zich bij de selectie. Hind Ben Abdelkader (knie) en Nastja Claessens (quadriceps) revalideren verder.

België-Griekenland 86-57

Kwarts: 22-13, 23-20, 16-15, 25-9

België: Ramette 3, Delaere 3, Meesseman 18, Linskens 19, Mununga 7, Geldof 8, Becky Massey 4, Lisowa 0, Billy Massey 0, Vanloo 22, Bah 0, Joris 2