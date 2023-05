Magnette sluit federale oppositie niet uit

PS-voorzitter Paul Magnette, die eerder aangaf beschikbaar te zijn als eerste minister als de socialistische familie de grootste is na de verkiezingen van 2024, sluit ook een oppositiekuur niet uit. Dat zei hij zondagmiddag in L’Invité (RTL-TVi).

Magnette had tijdens de vorming van een federale regering in 2019 gepraat met N-VA-voorzitter Bart De Wever, waarna ze in de zomer van 2020 door de koning benoemd werden voor een preformatieopdracht. “We hebben geen enkel akkoord gevonden, er was enkel wederzijds respect, daar bleef het bij. Maar we hadden geen enkel akkoord gevonden en zullen dat ook nooit vinden”, zei de PS-voorzitter.

Na de verkiezingen van 2024 “zullen we er alles aan doen om de N-VA te vermijden. Dat is een confederalistische, rechtse partij. Ik stap niet in de macht, enkel voor het plezier om er te zijn. Er is een project nodig en we moeten zaken kunnen realiseren. Zonder dat, sluit ik niet uit om in de oppositie te gaan”, verklaarde de voorzitter van de grootste Franstalige partij.