Stemmen nog niet geteld, maar Erdogan aanhangers staan al klaar aan Koolmijnlaan Heusden: “We gaan feesten”

Eerste Erdoğan aanhangers zijn gearriveerd aan de parking in de Koolmijnlaan in Heusden. “Het is bijna zover: we gaan feesten!”

Vooral in de mijngemeenten is het spannend afwachten op de uitslag van de presidentsverkiezingen. De Turken in Limburg volgen die dan ook van erg kortbij. Dat bleek vorig weekend al aan de stemlokalen van de Trixxo arena in Hasselt. Daar kwamen in tegenstelling tot de eerste stemronde niet 9.000 maar 15.000 Turken opdagen om hun stem uit te brengen. De stemmen worden nog geteld, maar in Heusden staan Erdogan aanhangers al klaar om te feesten.