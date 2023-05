Bram Sikkens en Artuur Peters zetten met een zesde plaats in de World Cup finale dik in de verf

Bram Sikkens en Artuur Peters lieten de voorbije races al zien dat ze heel wat progressie maken. In de eerste World Cupraces te Szeged slaagde het Mechels - Neerpelts duo erin voor het eerst door te stoten tot de A-finale. Ze sloten die af op een negende plaats en dus was het de ambitie om in Poznan beter te doen. Bram en Artuur gingen kordaat van start en kwamen halfweg als vijfde door. In de slotmeters lieten ze zich nog wel verrassen door een tweede team uit Denemarken, maar met een zesde plaats losten ze ruimschoots de verwachtingen van bondscoach Carlos Prendes in.

Dit deden dan Hermien Peters en Lize Broekx dan weer net niet. De twee topkajaksters uit Neerpelt WC haalden in tegenstelling tot in Szeged nu wel de A-finale, maar van de bronzen WK-medaillewinnaars wordt toch wat meer verwacht dan een zevende plaats. De finale werd gewonnen door het tweede Poolse team Klatt - Wisniewska, dat verrassend hun landgenoten en regerende wereldkampioenen Naja - Pulawska het nakijken gaf. “Naast de Poolse wereldkampioenen Naja-Pulawska en de Duitse vice-wereldkampioenen Paszek - Hake moesten Hermien en Lize ook vrije baan laten aan de Denen Jorgensen-Matthiesen, derde in deze finale, en de Zweden Stensils - Wikberg, teams die op het WK respectievelijk zesde en achtste finishen”, zag technisch directeur kajak Maarten De Wilde, “Toch is een progressie bij onze K2 vrouwen wel merkbaar al het moet nog beter. Werk op de planken dus vooral richting Duisburg, waar op het WK de eerste Olympische deelnametickets worden uitgereikt.”

Maarten en coach Carlos Prendes blikten wel tevreden terug op de prestaties van de mannen. “Artuur bevestigde nog maar eens zijn hoge niveau met zijn achtste plaats in de K1, het sterkst bezette nummer. In de K2 zit hij en Bram wel duidelijk in de lift. Een zesde plaats in een World Cup finale opent alvast perspectieven voor het WK. We hebben dus drie sterke troeven en als de K4 vrouwen ook hun onverhoopte negende plaats straks kunnen bevestigen hebben we nog een extra kaart achter de hand. Voorlopig ziet het er dus allemaal wel veelbelovend uit.”,aldus de evaluatie van Maarten De Wilde.

De resultaten.

Elites mannen: A-finales.

K2 500m:

1. Maldonis - Olijnik (Lit) 1:32.83

2. Frank - Hiller (Dui) 1:33.12

3. Van Der Westhuyzen - Green (Aus) 1:33.34

4. Schuldt-Jensen - Graversen (Den) 1:34.29

5. Aasmul - Sibbersen (Den) 1:34.52

6. SIKKENS - PETERS (BEL) 1:34.70

7. Winkelmann - Busch (Dui) 1:34.74

8. Fitzsimmons - Collins (AUS) 1:35.39

9. Kurucz - Balogh (Hon) 1:36.46

Bram Sikkens (KCC Mechelen ) en Artuur Peters (Neerpelt WC) sluiten hun World Cup II regatta af met een zesde plaats op 38 teams.

Elites vrouwen.

K2 500m:

1. Klatt - Wisniewska (Pol) 1:44.82

2. Naja - Pulawska (Pol) 1:44.82

3. Jorgensen - Matthiesen (Den) 1:45.54

4. Paszek - Hake (Dui) 1:45.56

5. Stensils - Wikberg (1:46.39

6. Povkh - Kuklinovska (Svk) 1:48.71

7. PETERS - BROEKX (BEL) 1:48.91

8. Pecsukova - Sidova (Svk) 1:49.02

9. Wang - Yin (Chn) 1:49.20

Hermien Peters (Neerpelt WC) en Lize Broekx (Neerpelt WC) sluiten hun World Cup II regatta af met een zevende plaats op 20 teams.