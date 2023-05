REACTIES. Gelijkspel was “het hoogst haalbare” voor Union, Siebe Van der Heyden: “Klein mirakel dat de titel nog mogelijk is”

Van der Heyden: “Ons doelpunt was verdiend”

“Ik sta hier met een heel dubbel gevoel”, aldus een onfortuinlijke Siebe Van der Heyden. “Ik ben heel blij dat we nog een doelpunt maakten. Dat geeft hoop. Hopelijk kunnen we het volgende week nog afmaken.”

“Anderzijds ben ik teleurgesteld over mijn blessure. Ik denk dat ik verkeerd op mijn schouder ben gevallen. Vandaag mocht het niet zijn voor mij. Het zal afwachten worden op de foto’s, maar de dokter zei dat het misschien een klein scheurtje in mijn ligament is. Ik hoop er volgende week echt bij te zijn, al is het met twee inspuitingen.”

“Antwerp zocht veel de duels en de lange bal. Dat is minder ons spel. Ze waren heel geduldig en hielden de bal vaak bij in de verdediging. Maar ik ben blij dat we erin zijn blijven geloven tot het einde. Ons doelpunt was verdiend. Het is een klein mirakel dat de titel nog steeds mogelijk is na alles wat er vandaag gebeurd is: blessures, een rode kaart… We waren mentaal heel sterk. Ik ben blij voor de ploeg, de supporters en de hele club.”

Nieuwkoop: “Het hoogst haalbare”

“Het feit dat wij zijn blijven vechten tot einde om een resultaat te halen, dat is dan nu een gelijkspel“, vertelde Bart Nieuwkoop na afloop. “Dat was vandaag het hoogst haalbare.”

“Is dit een klein mirakel? Ja, omdat we met tien man komen denk ik van wel. In eerste helft na die goal die zij maken hebben wij vrij weinig te vertellen. Dan na zestig minuten rode kaart. Dan moet je werken voor elkaar en dan is hoogst haalbare een gelijkspel. Dat hebben wij eruit weten te slepen.”

“Of ik vreesde voor rode kaart bij die fase waar je geel kreeg? “Nee. Wat werd er gezegd in rust? Kijk, het veld was ongelofelijk droog vandaag. het was moeilijk om te voetballen en dan moet je ook geen domme fouten maken. Hoe graag we ook willen voetballen, het is soms heel lastig. Het was zo droog, waardoor het heel moeilijk was om wat te doen. We hielden de bal iets te lang bij, blijft de bal een beetje stropen en dan komen zij in hun kracht. Wij kwamen niet echt in de duels. Daarom die omzetting in de rust, om met vier te gaan spelen, om toch voorin wat meer druk te krijgen. Want we kwamen niet echt in de duels.“

Siebe van der Heyden gaf veel peptalk. Was dat nodig? “Sommigen hebben dat nodig, ik niet per se. Dat is goed. We zijn er mee bezig. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Siebe die gaat praten en dat is goed, en ik blijf rustig en ik doe het in mijn hoofd.“

“Of het een pittig weekend was. Zeker. Het gelijkspel was vandaag het hoogst haalbare, maar helaas hebben we het niet meer in eigen handen. We gaan volgende week weer knallen en dan gaan we het zien.”

Geraerts: “Halen een punt op karakter”

“Er is iets waarop we kunnen terugvallen, heel het jaar al“, vertelde Karel Geraerts. “Het is een groep die, ik zeg het heel vaak tegen hun op training, spelen we een toernooitje op training willen ze absoluut winnen. Uiteraard verliest er altijd iemand en is er altijd ruzie, bij wijze van spreken. De jongens zijn heel hongerig en vandaag gezien de omstandigheden, 1-0 achter komen. Eerlijk is eerlijk, een hele slechte wedstrijd, vond ik. Heel weinig voetbal, heel veel lange ballen. Heel weinig tempo. Het veld lag enorm droog dus daar kon geen tempo op gemaakt worden. Zenuwen bij alle acteurs op het veld denk ik, heeft zeker mee gespeeld. Je komt met tien man te staan en dan halen ze dat punt toch nog echt op karakter.”

“Ikzelf geloofde veel harder in die terugkeer, ook met tien man. Het was even hergroeperen om de beste balans te vinden tussen niet alles opendoen en toch vooruit te kunnen denken. Daarmee moet je gewoon 4-3-2 en 2 spelers voorin houden. En dan moet je uiteraard hopen dat die bal op een gegeven moment goed valt. En met Puertas weet je dat je iemand hebt die iets kan met een trap vanuit de tweede lijn die heel scherp en gretig kan zijn. Met het doelpunt wijkt die bal af, maar hij trapt naar doel en dat telt ook.”

“Het wordt weer een uitdaging, om onze spelers opgelapt te krijgen. Het is nu nog wel niet mogelijk om daar een uitspraak te doen. Maar we weten perfect wat we moeten doen volgende week zondag. Brugge komt op bezoek dus daar moeten we voluit gaan voor de overwinning. Dat zal niet simpel zijn. Maar ja dat klopt: je zag vandaag Teuma die er niet bij is, Boniface komt er 20 minuten voor tijd op maar die oogde niet zoals hij moet ogen. Dat risico hebben we vandaag genomen. Lynen die een rode kaart pakt enzovoort enzovoort. Van der Heyden die zijn schouder pijn heeft gedaan. Dus veel afwezigen. Maar nogmaals, je ziet vandaag een verdediger Sykes die erop komt, die heb je bij wijze van spreken weken niet gezien op een voetbalveld en die komt er heel sterk in. Nilsson, heel moeilijk vandaag en ondankbaar maar die heeft negentig minuten alles gegeven. Maar het één wedstrijd en daarin kan je iedereen of wel genoeg mensen fit krijgen voor die match. Dan moet je beginnen te rekenen op het andere veld.”

Over de stewards zei Geraerts nog het volgende. “Dat is klassiek op Antwerp. Ik heb een paar beelden gezien een paar weken geleden toen Genk hier op bezoek kwam. Die rode kaart van Tresor, en opeens komen hier twintig stewards de boel ophitsen op de bank van Genk, anonieme politie denk ik kwam daar ook tussen lopen. Er was heel veel volk en het leek me een beetje georchestreerd. Dat wilde ik vandaag absoluut vermijden dat dat weer het geval zou zijn. Want daar zijn ze soms naar op zoek, naar sensatie die niet nodig is of naar polemiek om de boel in brand te steken. En dat is gelukkig niet gelukt vandaag.”