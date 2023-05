25-jarige Italiaan aangehouden voor gauwdiefstallen op Extrema, ook drie dealers opgepakt

Ondanks her en der wat voorvallen, spreekt de organisatie van ‘de beste editie ooit’. — © KH

Houthalen-Helchteren

Op Extrema Outdoor is zaterdagavond een gauwdief op heterdaad betrapt. De 25-jarige Italiaan werd gearresteerd en is zondag aangehouden op verdenking van meerdere diefstallen. Vermoedelijk was hij ook diegene die vrijdag een ketting van 2.000 euro van de hals van een 19-jarige trok.