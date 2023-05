Max Verstappen wint hectische race in Monaco: “Heel moeilijk in de regen, maar ook maar leuk”

De GP van Monaco was hectisch met regen, incidenten en crashes, maar niets van dat alles kon Max Verstappen deren. Vanop pole hield de Maaseikenaar het hoofd koel in alle omstandigheden, goed voor zijn tweede zege in het prinsdom. Fernando Alonso werd tweede voor Esteban Ocon.

Niet Fernando Alonso werd de grootste tegenstander voor Max Verstappen (25), maar wel de regen. Die trok een kruis door zijn geplande strategie en maakte het smalle stratencircuit heel verraderlijk.

Vanop poleposition nam Verstappen de kopstart en hij bouwde meteen een kloofje uit op Alonso en Ocon. Maar de wereldkampioen stond op mediumbanden, tegen hard rubber voor Alonso. In principe moest Verstappen dus vroeger gaan pitten. Dat bandenspel werd nog bemoeilijkt door dreigende regen. Maar Verstappen slaagde erin zijn mediums merkwaardig lang goed te houden en toen die regen op twintig ronden van het einde ook daadwerkelijk viel, kon hij in zijn enige pitstop naar regenbanden switchen. Alonso was toen al binnen geweest voor nieuwe slicks en moest een tweede keer stoppen.

© REUTERS

Op de natte baan was chaos troef en de stewards hadden hun handen vol om alle incidenten af te handelen. Maar vooraan gaf Verstappen geen krimp. Hij had ook zijn momentjes - hij streelde de vangrails in Portier en aan het zwembad - maar hield zijn auto heel en was in alle omstandigheden de snelste man op de baan.

Het was voor Verstappen zijn tweede overwinning in Monaco, waar hij woont. Ook in 2021 wist hij de koninginnenrace van de F1 op zijn naam te zetten. “Dit was geen gemakkelijke namiddag, maar wel een heel leuke”, zei Verstappen. “We wilden die eerste stint niet zo lang maken, maar we moesten wel door de dreigende regen. De banden kregen het zwaar, het was heel tricky. Maar dan kwam de regen. Eerst een beetje, dan harder, we moesten naar inters. Ook in die omstandigheden was het niet makkelijk. Je hebt een voorsprong en je wil niet te hard gaan, maar tegelijk wil je ook niet te veel verliezen. Het was super moeilijk en ik heb een paar keer de muren geraakt. Het was een heel lange race. Maar in dit weer winnen maakt het ook heel mooi. En het zijn nuttige punten in de WK-stand.”

Dat laatste klopt helemaal. Teammaat Sergio Perez moest na zijn crash van zaterdag achteraan starten en na een wedstrijd met vijf pitstops werd hij pas zeventiende. Verstappen liep zo 25 punten uit in de WK-stand.

© AFP

Fernando Alonso reed een foutloze race en werd tweede op 28 seconden. De ongelukkige bandenkeuze - hij ging eerst voor mediums, in plaats van intermediates - kwam van de pitmuur van Aston Martin, Alonso zelf had meteen zijn twijfels bij die keuze. Het kostte de Spanjaard geen plaats, maar wel een kans om Verstappen onder druk te zetten.

“We hadden een strategie met een lange eerste stint op harde banden, maar Max kon superlang doorgaan op zijn mediums. Hij kon zijn stint verlengen tot de regen. Vanaf dan werd het heel gecompliceerd. Ik kon nergens op het circuit plankgas geven en de remzones waren heel moeilijk. Het is een wonder dat deze race is verlopen zondag safetycar.”

Esteban Ocon werd na zijn derde plaats uitgeroepen tot Driver of the Day. De Fransman van Alpine was dolgelukkig met zijn eerste podium in Monaco, het tweede in zijn carrière na zijn stuntzege in Boedapest in 2021. “Een superweekend van het hele team, van de jongens van de simulator tot de equipe hier op het circuit. We hebben geen stap verkeerd gezet in de hele race. Ik hoop dat dit podium het begin van vele is.”