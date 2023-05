De gruwel van het ergste mijnenveld ter wereld: “Niet per se gemaakt om te doden, wel om mensen te doen lijden”

In Oekraïne vallen dagelijks burgerdoden of gewonden door ontploffende mijnen. Vooral in recent bevrijde gebieden in het oosten en het zuiden van het land zijn ze een echte plaag. Het Nieuwsblad volgde een ontmijningsteam in de provincie Charkov, waar honderden vlinderbommen in het rond slingeren. “Die zijn niet per se gemaakt om te doden, wel om mensen te doen lijden. Wie erop stapt verliest gegarandeerd een been.”