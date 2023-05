Een massaspurt zou het worden. Of toch, dat was toch de voorspelling bij het BK wielrennen voor juniores-dames. Als die was uitgekomen, ging de nationale driekleur naar Fleur Moors en het zilver naar Anna Vanderaerden. Zij werden respectievelijk één en twee van de pelotonspurt. Helaas voor hen reden er nog vier dames voorop.