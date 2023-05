In Oekraïne vallen dagelijks burgerdoden of gewonden door ontploffende mijnen. Vooral in recent bevrijde gebieden in het oosten en het zuiden van het land zijn ze een echte plaag. In het ziekenhuis in Izjoem zien ze tot zestien slachtoffers per dag binnenkomen. Bij dokter Youri Kuznetsov (52) worden ze geopereerd en kunnen ze revalideren.