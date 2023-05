Studenten kunnen samen blokken in gemeentehuis

Vanaf donderdag 1 juni tot en met vrijdag 30 juni kunnen de studenten weer samen blokken in de kleine feestzaal van het administratief centrum (ingang via Salvialaan). “Alles is hier aanwezig: van sanitair tot draadloos internet, ook drankjes en versnaperingen staan gratis ter beschikking”, zegt schepen van Jeugd Anneleen Vanherck (VLDumont). “Je hoeft geen plekje te reserveren.” Het blokpunt is alle dagen open van 9 uur tot 19 uur, behalve op zondagen en ook op zaterdag 24 juni en maandag 26 juni. Op dinsdag 20 juni en vrijdag 23 juni vindt het blokpunt uitzonderlijk plaats in de raadzaal. (frmi)