Lotte Kopecky maakt met rit- en eindzege dominantie van SD Worx compleet in Lotto Thüringen Ladies Tour: “Blij dat ons plannetje gelukt is”

Team SD Worx verdeelde en heerste, de voorbije week in Thüringen. Al gebeurde dat verdelen na winst in de ploegentijdrit enkel onder eigen rensters. De Nederlandse Mischa Bredewold, Lonneke Uneken en Lorena Wiebes, en de Italiaanse Barbara Guarischi: allemaal hadden ze de voorbije dagen een rit gewonnen, telkens met hulp van hun ploeggenotes. Enkel Lotte Kopecky was nog niet aan de beurt gekomen.

Maar in de heuvelachtige slotetappe van 125 kilometer in Mühlhausen sleepte Kopecky de mooiste prijzen uit de brand. Nadat ploeggenote (en klassementsleidster) Wiebes de weg had geplaveid met veel inspanningen om de concurrentie af te matten, pakte Kopecky uit met een aanval bergop waarop niemand uit het peloton een antwoord had. De laatste vijftien kilometer snelde Kopecky solo naar de zege, met een voorsprong die uitgroeide tot een minuut.

Op de streep had Kopecky alle tijd om haar vijfde en zesde zege van het seizoen te vieren, na winst in de Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse, de Ronde van Vlaanderen en Veenendaal-Veenendaal eerder dit jaar. Wiebes maakte het feest voor SD Worx compleet met een tweede plaats in de dag- én einduitslag.

”Alles draaide goed uit”

Op de laatste beklimming van de dag ging Lotte Kopecky op en over haar ontsnapte ploeggenote Lorena Wiebes, die zo de weg had geplaveid. “Ik was verrast dat Lorena die aanval nog in de benen had”, blikte Kopecky terug. “Ze had al veel gewerkt voor de ploeg tijdens de etappe, maar ze vroeg of ze mocht aanvallen, en Lars (ploegleider Boom, red.) gaf groen licht. Het was perfect om nadien naar haar te kunnen springen. Alles draaide heel goed uit.”

Het is nog maar de tweede eindzege voor Kopecky in een rittenkoers van UCI-niveau, na de Lotto Belgium Tour in 2021. “Een klassement winnen is niet gemakkelijk. Je moet iedere dag bij de pinken zijn. Het is me nog niet zo vaak gelukt, dus ben ik erg blij om deze rittenkoers op mijn palmares te zetten. Ik ben ook blij dat ons plannetje gelukt is”, zei ze nog over de perfecte week voor SD Worx.