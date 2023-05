Mark van Bommel pepte huilende spelers meteen op na ontgoocheling tegen Union: “Ik heb verwezen naar mijn verloren WK-finale”

Mark van Bommel had geen zin in een uitgebreide analyse – hij was te ontgoocheld. In de Antwerp-kleedkamer zaten er spelers te huilen. Van Bommel trachtte hen moed in te spreken door te verwijzen naar een… verloren WK-finale.

Had Mark van Bommel Vincent Janssen niet moeten wisselen voor een aanvaller? Nu bracht hij middenvelder Mandela Keita, wat deed uitschijnen dat hij de 1-0-voorsprong vooral wilde consolideren. Was niet zo, beweerde de Nederlander. “Of ik die vervanging kan duiden? Wat denk je? Dat Janssen geblesseerd was, zeg je? Nou, dan had je die vraag niet moeten stellen.” Van Bommel zei vervolgens toch nog: “Ik koos niet voor het behoud, want Jurgen (Ekkelenkamp, red.) en Calvin (Stengs, red.) kunnen de positie van Vincent goed invullen. We zijn wel degelijk op zoek gegaan naar de 2-0.”

Collega’s vonden dat Van Bommel geïrriteerd geantwoord had, maar wie wekelijks op zijn persconferenties aanwezig is, weet dat de Antwerp-trainer nu eenmaal zo in mekaar zit. Soms is hij wat venijnig of deelt hij een steek of een kwinkslag uit – het zit nu eenmaal in zijn natuur.

“Niet makkelijker tegen tien”

Tegen tien Unionisten kon Antwerp te zelden gevaarlijk zijn. “Het is niet zo dat het tegen een man minder automatisch makkelijker wordt. Het is soms zelfs moeilijker, want de tegenstander gaat anders voetballen. We hadden nog sneller van kant moeten wisselen. Maar ik vind niet dat we fouten hebben gemaakt, behalve dan bij het tegendoelpunt. Een k*tgoal – het was zelfs geen kans, maar dat doet er niet toe, want de bal ging er wel in. Het plan was goed, de jongens hebben ook de discipline getoond om het uit te voeren. Maar…”

Van Bommel vertelde dat hij tranen had gezien in de vestiaire van Antwerp. Mentaal heeft de Great Old een enorme tik gekregen. “Het is lastiger dan vorige week, toen we na de dreun op Club alsnog goed nieuws kregen door het gelijkspel tussen Union en Genk. Ik heb de jongens daarnet verteld dat ik in 2010 de WK-finale verloor met Nederland tegen Spanje. Die kans krijg je maar één keer om de vier jaar. Volgende week kunnen wij het nog steeds afmaken. Ik weet niet of ze me gehoord hebben, maar het is wel zo…”

Stengs geschorst

Wint Antwerp in Limburg, dan is het altijd kampioen. Evident wordt dat niet: Stengs is dan geschorst, hij was tegen Union sterk. “Het is een grote tegenvaller, Calvin is een fantastische speler. Hij kan het vanuit het niks creëren, is slim en bepalend…”

De meest logische vervanger lijkt Mandela Keita te zijn, maar Antwerp boet dan onvermijdelijk in aan creativiteit. En die is er al niet op overschot voorin: zowel Muja, Balikwisha als Ekkelenkamp konden zelden voor een opening zorgen. Antwerp zal het meer dan ooit van het plan moeten hebben…

Alderweireld: “Geloof is er nog steeds”

“Het doelpunt van Union was heel ongelukkig”, aldus een ontgoochelde Toby Alderweireld. “We stonden 1-0 voor, dus ik hink op twee gedachten. Een verklaring voor ons minder slotkwartier? Union speelde heel compact, complimenten voor hen. Wij moesten daarentegen meer kwaliteit leveren. Maar ons plan klopte wel, verdedigend stonden we heel goed.”

Het was met momenten een ware veldslag op de Bosuil. “Dat hoort bij de finale en de strijd om het hoogste. Maar het is toch een teleurstelling, want we waren er heel dicht bij. Langs de andere kant staan we nog steeds helemaal bovenaan. Nu moeten we naar Genk, dus we moeten de koppen bijeen steken. Maar het geloof is er nog steeds 100 procent.”

© BELGA

Stengs: “Moesten beter doen”

“Je staat de hele wedstrijd voor. En dan een moment een beetje.. ja ik weet niet… we hebben daar niet genoeg druk op de bal en de voorzet kan te makkelijk komen en hij valt voor iemands voeten. Via via gaat die er nog in ook. Dat is vervelend. Ik vind dat we na de rode kaart te weinig brengen eigenlijk. Dat moeten wij beter doen en beter uitspelen. We hebben nog een wedstrijd om het af te maken.”

Technische staf deed heel de wedstrijd teken dat de wingers het veld breder moesten houden: “Tuurlijk, als zij met tien man komen staat op de andere kant telkens de vrije man. Want ze kantelen aan de ene kant en dan moet het naar de andere kant. Na rode kaart doen we dat te weinig, te weinig voetbal en te veel slordigheden. Dat is vervelend. Maar er is niets aan de hand en we staan nog steeds bovenaan en volgende week hebben we nog een wedstrijd om het goed te maken. Zonder mij helaas.”