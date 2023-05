“De allerbeste editie ooit”: ook laatste dag van Extrema Outdoor zo goed als uitverkocht

Na twee spetterende festivaldagen, komt het feestje nog een laatste keer op gang aan de Plas in Houthalen-Helchteren. Alle goden zijn Extrema Outdoor dit jaar goed gezind: “Dit is de beste editie ooit.”

Vrijdag sprak woordvoerder Lomme Valkeneers nog van “de beste start ooit”. Die woorden geeft hij nu nog kracht bij: “Van de elf edities is dit de allerbeste Extrema Outdoor ooit”. Dat heeft niet voor het minst met het weer te maken. Net als de twee voorbije dagen schijnt er een stralend zonnetje boven de Plas.

Het belooft opnieuw een drukke dag te worden. Zaterdag hing het bordje uitverkocht aan de inkom, de verwachting is dat straks hetzelfde kan gedaan worden. “De verkoop gaat geweldig goed”, stelt Lomme Valkeneers. “Er zijn nog slechts enkele tickets beschikbaar, maar naar alle waarschijnlijkheid zijn die namiddag allemaal de deur uit.”

Woordvoerder Lomme Valkeneers spreekt over “de beste editie ooit”. — © Bart Borgerhoff

Vroeg op de dag stond er al een klinkende naam achter de draaitafel. Niemand minder dan Nick Bril - chef-kok van The Jane - mocht District 3 openen op zondag. Veel volk kwam daar nog niet op af, maar dat heeft veel te maken met de vermoeidheid die bij sommigen toelaat na twee volledige dagen feesten.

Geen zorgen voor wie wat later toestroomt, want er staan nog heel wat kleppers op het menu vandaag. Maasmechelaar Cellini is nog tot 18u aan het werk op District 5. Veel liefde op District 2, waar man en vrouw allebei afzonderlijk aan het werk zijn vandaag. Headliner Amelie Lens sluit het feestje af op het strand, enkele uren eerder mag haar man Farrago daar aan de bak. De twee trouwden afgelopen zomer in Toscane, we kunnen ons inbeelden dat de openingsdans op zware techno was.

© Karel Hemerijckx

Wie geen zin heeft in de aangekondigde mensenmassa bij Amelie Lens, kan ook voor de slotsets van Jan Blomqvist of Black Coffee kiezen. Met die laatste wist de organisatie een straffe naam binnen te halen, want de Zuid-Afrikaan maakt een uitzonderlijke Belgische stop in zijn wereldtour. Voor wie de techno niet snel en hard genoeg kan zijn, is Jan Vercauteren een stevige aanrader. De Belg speelt om 19u op District 1.

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx