KRC Genk kan nog kampioen worden: dit moet blauw-wit doen

Antwerp en Union speelden zondagmiddag op de bosuil met 1-1 gelijk. Bij winst was The Great Old zeker van de titel, nu wordt alles op de laatste speeldag beslist. En ook voor KRC Genk kan het nog. Blauw-wit moet dan vanavond (aftrap om 18.30u) wel winnen op het veld van Club Brugge. Als dat lukt komt Racing op één puntje van de twee leiders.

Als Genk dan volgende week zondag in de eigen Cegeka Arena Antwerp klopt en Union in eigen huis niet wint van Club Brugge, mogen Wouter Vrancken en co de titel vieren.