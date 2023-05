Vrenz Bleijenbergh kroont zich tot MVP van basketbalfinale: “Op en naast het terrein ben ik meer volwassen geworden”

Na een moeilijk seizoen in Sevilla en Chicago keerde Vrenz Bleijenbergh vorige zomer naar België terug. Hij slaagde erin bij coach Dario Gjergja in Oostende opnieuw naar een hoog niveau te groeien en een eerste nationale prijs te pakken. Bleijenbergh kreeg ook de MVP-onderscheiding in de finalereeks van de playoffs.

Op assist van Keye van der Vuurst opende Vrenz Bleijenbergh met een driepunter de score van de vierde finalewedstrijd. Aan de overzijde plukte hij de twee eerste verdedigende rebounds. De Antwerpenaar in Oostends shirt was, zoals alle ploegmaats, gretig vanaf de opworp. Die concentratie resulteerde ook in een verschroeiende 13-3-opener, de basis voor een comfortabele avond.

“Een goede start is het belangrijkste. Daarop heb ik gelet. Maar ik doe gewoon mijn best”, zegt Bleijenbergh die in de halve finales minder had gerendeerd. “Kangoeroes Mechelen was heel hard op mij gefocust. Met Wen Mukubu, de beste defensieve speler van het jaar, kende ik ook een heel moeilijke match-up. Ik incasseerde ook veel haatcommentaar. Maar ik heb me over die bla-bla-bla gezet. Ik heb nu bewezen dat ik erboven kan staan.”

Voorsprong

Oostende gunde Antwerp Giants geen sprankeltje hoop op de titel. In finales 3 en 4 proefden de Sinjoren geen seconde van een voorsprong. Over de vier finales leidde Antwerp Giants amper 15’22” van de 160 minuten. “Dit is inderdaad een verdiende landstitel. We hadden het zelfs in drie finales kunnen afwerken”, wijst Bleijenbergh naar de éénpunt-nederlaag in het eerste duel. “Maar het is wel heel leuk dat we in de eigen zaal het kampioenschap kunnen winnen en vieren. Vier jaar na die verloren finale als bankzitter met Antwerp Giants in Oostende ben ik heel blij nu wel de landstitel te behalen. Ik ben naar Oostende gekomen om mijn eerste landstitel te vieren. Dat is me gelukt. Tijd om te vieren!”

© BELGA

Oostende speelde negen playoff-matchen in achttien kalenderdagen en won er zes: een 3-2 tegen Kangoeroes Mechelen in de halve finales en een 3-1 tegen Antwerp Giants in de finales. “Mechelen deed een heel goede job. Ze hadden een beter plan tegen ons en ze wezen ons meer op onze zwakke punten. Het spel van Antwerp Giants was rommeliger. Dit lag ons beter. Natuurlijk zijn het allebei sterke tegenstanders”, reageert Bleijenbergh.

Dusan Djordjevic

In de tweede, derde en vierde finalematch verzamelde Oostende een verschil van 74 punten (94-60, 70-86 en 81-57) tegenover Antwerp Giants. “Dat kon nog hoger zijn indien we in de vijf slotminuten van finale 3 in Antwerpen niet zoveel punten incasseerden. Wij zijn een veel betere ploeg dan Antwerp Giants. Individueel zijn de spelers beter en ons team vormt ook een stevig geheel. Met coach Dario Gjergja en ook Dusan Djordjevic op de bank zijn we zo sterk. Het was ook ongelooflijk hoe Dusan van de bank kwam en dat shotje nog binnengooide. Onze kapitein had in deze finalereeks nog niet gespeeld. Ik ben heel blij voor hem. Hij heeft een topcarrière achter de rug. Van hem heb ik dit seizoen veel maturiteit geleerd. Ik ben meer volwassen geworden, op en naast het terrein. In de ploeg van Dusan zijn maakt je zo professioneel! Dat is heel belangrijk”, getuigt een gelukkige Bleijenbergh.

Erkenning

Vrenz Bleijenbergh kreeg zaterdag de mooie trofee als mvp van de finalereeks. In de vier finales boekte hij gemiddeld 10,75 punten, 4,75 rebounds, 1,5 assists en 0,75 steals. Hij scoorde tweepunters aan 41,6% (5 op 12), driepunters aan 69,2 % (9 op 13) en vrijworpen aan 100 % (6 op 6). “Dat is mooi. Ik heb mijn best gedaan. Het geeft me een fantastisch gevoel dat ik als speler erkend word. Daarmee ben ik heel blij”, besluit Vrenz Bleijenbergh die ook voor volgend seizoen nog onder contract ligt bij Filou Oostende.