David Goffin gaat strijdend ten onder op Roland Garros: Pools reekshoofd Hubert Hurkacz wint na vijf sets

David Goffin (ATP 111) is zondag uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros.

De 32-jarige Luikenaar moest na een uitputtingsslag zijn meerdere erkennen in de Pool Hubert Hurkacz (ATP 14), het dertiende reekshoofd. Die haalde het in vijf sets. Na drie uur en 38 minuten stond de 6-3, 5-7, 6-4, 2-6 en 6-4 eindstand op het bord van Court Simonne-Mathieu.

Goffin begon veelbelovend aan de wedstrijd met een break in het eerste game, maar moest daarna zelf twee keer zijn opslag inleveren. In de tweede set zette hij een vroege break opnieuw recht om daarna bij 6-5 een tweede keer door de service van zijn tegenstander te gaan. Zo was alles weer te herdoen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In set drie maakte Hurkacz het verschil met een break bij 4-4. Daarna serveerde hij uit. Goffin zette in de vierde set de toon met een vroege break. Hij kwam 4-1 voor en gaf die marge niet meer uit handen. Zo moest een vijfde set uitsluitsel brengen. Daarin verloor Goffin in het vijfde spel zijn opslag. Hurkacz bleef daarna solide serveren en maakte het uiteindelijk af bij zijn eerste matchbal.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het duel tussen Goffin en Hurkacz was een heruitgave van hun zestiende finale van vorig jaar in Parijs. Ook toen won de Pool (7-5, 6-2 en 6-1). Kort daarvoor had Goffin Hurkacz wel geklopt in Rome.

Goffin nam voor de twaalfde opeenvolgende keer deel aan Roland Garros. Bij zijn debuut in 2012 was hij meteen goed voor een achtste finale (vierde ronde) tegen Roger Federer. Zijn beste resultaat aan de Porte d’Auteuil is een kwartfinale in 2016, die hij verloor van Dominic Thiem.

Door zijn snelle exit dit jaar zal Goffin opnieuw zakken op de ATP-ranking want hij had een derde ronde te verdedigen. Meteen is er ook geen enkele Belgische man meer actief op het gravel in Parijs.

Hubert Hurkacz speelt in de tweede ronde tegen de Nederlander Tallon Griekspoor (ATP 39). Die wipte de Spaanse qualifier Pedro Martinez (ATP 135) in vijf sets.