Drugslabo op Extrema blijft nut bewijzen: vijfde en zesde gevaarlijke pil ontdekt

Wie vandaag binnenwandelt op het terrein van Extrema Outdoor, merkt meteen dat er opnieuw twee gevaarlijke xtc-pillen ontdekt zijn. De organisatie waarschuwt via de ledschermen voor een ronde oranje pil met de naam ‘Satan Sinner’, alsook voor een nieuwe variant van de Moncler-pil in de vorm van een spookje. Eerder op het festival werd er al gewaarschuwd voor een oranje pil in de vorm van een adelaar, een gele zeshoek met doodskop, een roze Red Bull-blokje en een grijze Moncler-pil.

Woordvoerder Lomme Valkeneers is tevreden dat het testlabo zijn nut blijft bewijzen. “Het eerste pilootproject vorig jaar werd goed geëvalueerd door alle veiligheidsdiensten, die lijn trekken we deze editie gewoon door. We zijn tevreden dat het systeem zijn vruchten afwerpt en dat we zo ervoor kunnen zorgen dat ons festival veiliger kan doorgaan.”