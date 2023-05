Dé kampioenenmaker bij uitstek: Kingsley Coman (26) zet straffe reeks verder met elfde titel op rij plus een wereldgoal

Twee titels met PSG, twee met Juventus en ondertussen acht met Bayern. De prijzenkast van Kingsley Coman puilt ongetwijfeld uit, want hij won ook nog de Champions League, Duitse, Franse en Italiaanse bekers in zijn nog jonge carrière.

Maar de strafste statistiek is dat hij al elk seizoen landskampioen werd sinds hij op het profniveau uitkomt. Zijn aandeel in de titels van PSG (2013 en 2014) was weliswaar beperkt, ze prijken toch maar mooi op zijn palmares. Ook in 2015 was het raak, ditmaal in de Serie A met Juventus. De start van het daaropvolgende seizoen maakte hij nog mee met de Oude Dame, maar op het einde van de zomermercato trok hij op huurbasis naar Bayern. Daar kwam hij volledig tot ontplooiing, met vier goals en zes assists in 23 Bundesliga-optredens.

Het zorgde voor een uniek seizoen in de carrière van Coman: twee titels met twee verschillende ploegen in één jaar. In de Allianz Arena waren ze tevreden van zijn inbreng en de huurovereenkomst werd omgezet in een definitieve transfer. Geen betere plek om zijn straffe reeks verder te zetten natuurlijk, want de hegemonie van Bayern in Duitsland is overweldigend. Ook de voorbije zeven seizoenen mocht Coman de landstitel bijschrijven op zijn palmares.

En de Fransman scoorde dan ook nog eens in de titelmatch tegen Köln. Bayern won die match en pakte zo in extremis de titel na een gelijkspel van rivaal Dortmund. Titel twaalf voor Coman.