Artsen zonder Grenzen redt bijna 600 migranten van boot in Middellandse Zee

Een schip van Artsen zonder Grenzen heeft 599 migranten en vluchtelingen van een houten boot in de Middellandse Zee gered. De crew van de Geo Barents haalde hen zaterdag aan boord tijdens een drie uur durende reddingsactie, zo heeft de internationale organisatie op Twitter laten weten. Daarbij waren ook vrouwen en kinderen.

De boot had voor de kust van Sicilië via de radio een noodsignaal uitgestuurd. De Italiaanse autoriteiten vroegen de nabij gelegen Geo Barents daarop om tussen te komen. Het reddingsschip mag aanmeren in de haven van Bari. Het wordt daar maandag verwacht.