Mensenrechtenactiviste Ingrid Betancourt “geschokt en diep ontzet” door besluit om terrorist Assadi vrij te laten

De Colombiaanse ex-presidentskandidate Ingrid Betancourt heeft in een reactie de Irandeal, waarbij de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi werd geruild voor de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele, scherp veroordeeld.

“Hoe blij en opgelucht ik ook ben met de vrijlating van de Belgische gijzelaar die ontvoerd werd door de Iraanse dictatuur, ben ik geschokt en diep ontzet om zo’n duidelijke schending van de rechtsstaat te zien in een democratisch land als België, aldus Betancourt, die in maart nog samen met de Iraanse oppositiebeweging NCRI naar het Grondwettelijk Hof trok tegen de deal, in een persbericht.

“Het besluit om in strijd met de wet een terrorist vrij te laten, is een aanfluiting van het recht en de rechtsstaat en beloont de chantagepolitiek van het Iraanse regime, waardoor elke Europese burger het risico loopt gegijzeld te worden, zoals vandaag meer dan een dozijn van onze Europese landgenoten”, aldus de Frans-Colombiaanse, die in de jaren 2000 zes jaar lang gegijzeld werd door de Colombiaanse guerillagroepering FARC.

Ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne krijgt een veeg uit de pan. “De onwettige vrijlating van Assadi is ook in tegenspraak met eerdere verklaringen van de minister van Justitie dat elke actie in overeenstemming met de wet zou zijn.”

Betancourt besluit door te zeggen dat de strijd niet ten einde is: “We zullen alle beschikbare opties overwegen om gerechtigheid te zoeken, hetzij in België of bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.”