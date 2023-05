Antwerp houdt vast aan zelfde basiself voor titelmatch, Union zonder Teuma en Boniface

Antwerp-coach Mark van Bommel had zondag geen verrassingen in petto in zijn basisopstelling voor de mogelijke titelmatch tegen Union. De Nederlander koos voor dezelfde elf die vorige zondag met 2-0 de boot ingingen bij Club Brugge.

Doelman Jean Butez krijgt verdedigers Jelle Bataille, kapitein Toby Alderweireld, William Pacho en Gaston Avila voor zich. Op het middenveld zetten jongeling Arthur Vermeeren, Calvin Stengs en Jurgen Ekkelenkamp de lijnen uit. Aanvalsleider Vincent Janssen moet bevoorraad worden door Arbnor Muja en Michel-Ange Balikwisha. Ritchie De Laet, sukkelend met een kuitblessure, viel naast de kern.

Antwerp kroont zich bij een overwinning voor het eerst in 66 jaar tot kampioen van België. De Great Old won vorige maand ook al de finale van de Beker van België. Het zou een historische dubbel, de achtste in de geschiedenis van het Belgisch voetbal en de eerste voor Antwerp, zijn.

Opstelling Antwerp:

Butez - Bataille, Alderweireld (cap), Pacho, Avila - Vermeeren, Stengs, Ekkelenkamp - Muja, Janssen, Balikwisha

Union start zonder Teuma en Boniface

Union begint zondag gehavend aan het mogelijk cruciale play-offduel in de Jupiler Pro League bij Antwerp. Kapitein Teddy Teuma ontbreekt in de selectie. De Franse Maltees blesseerde zich vorige week zondag voor het duel in Genk aan de adductoren en was de hele week onzeker. Victor Boniface zit dan weer verrassend op de bank. In zijn plaats speelt Gustaf Nilsson.

Union-coach Karel Geraerts hield verder vast aan de ploeg die 1-1 gelijkspeelde vorige zondag bij Racing Genk. Doelman Anthony Moris is de vaste waarde in doel. De defensie bestaat uit de drietand Ismaël Kandouss, Christian Burgess en Siebe Van der Heyden. Bart Nieuwkoop en Loïc Lapoussin zijn de vaste wingbacks. Op het middenveld rekent Geraerts op Jean Thierry Lazare, Senne Lynen en Oussama El Azzouzi. Die laatste vervangt, net als in Genk, Teddy Teuma. Voorin moeten Simon Adingra en verrassing Gustaf Nilsson voor goals zorgen.

Union is zondag van plan het titelfeest van Antwerp te verpesten. De Brusselaars mogen niet verliezen, anders is de vijfde titel een feit voor de Great Old. De Brusselaars zelf hopen nog op een twaalfde landstitel, de eerste sinds 1935. Bij een overwinning komen ze in poleposition te liggen voor de slotspeeldag.

Opstelling Union:

Moris - Kandouss, Burgess, Van der Heyden - Nieuwkoop, Lazare, Lynen, El Azzouzi, Lapoussin - Nilsson, Adingra