Brandweer blust dakbrand in Overpelt, schade beperkt

In Overpelt is zondag rond 11 uur brand ontstaan aan het dak van een woning op de Wuytenweg, vlakbij het centrum. De schade bleef beperkt.

De brandweer Noord-Limburg kwam ter plaatse en moest het dak voor een deel ontmantelen om de vuurhaard te vinden. De brand was ontstaan tijdens werken. Er werden extra voorzorgsmaatregelen genomen omdat de dakbedekking ook asbest bevatte, maar deze hinder bleef beperkt tot het perceel zelf. Er was volgens de brandweer ook geen gevaar voor de omgeving. De woning is nog bewoonbaar.