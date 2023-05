Verliefde bassist van Robert Cray staat met warme herinneringen op uitverkocht podium Blues Peer

De traditionele bluespolitie zal er vermoedelijk wel fikse boetes voor uitschrijven, maar het is duidelijk dat de programmatoren van het Peerse festival voortaan wat verder over de grenzen van het genre piepen. Zo landde zaterdag bijvoorbeeld Meskerem Mees op het podium van Blues Peer met haar stem zo helder als bronwater en haar heerlijk verstilde songs. Aan de andere kant ging het geluidsvolume op ‘are you nuts’ bij het loeiharde Sons dat de handen tot ver in de tent in de lucht kreeg. De garagerockers waren de veroorzakers van de vermoedelijk allereerste wilde pogodans in de geschiedenis van het anders zo gezapig kabbelende Blues Peer. Nu ja, ook op de powerrock van headliner Triggerfinger kon er naar goede gewoonte stevig ‘geboogied’ worden.

Maar ook voor wie het allemaal wat traditioneler wilde, waren er hele fijne concerten van onder meer het Londense Kitty, Daisy & Lewis en van bluesgrootheid Walter Trout. Die vierde in Peer naar eigen zeggen het leven omdat hij exact negen jaar geleden een levensreddende levertransplantatie onderging. Om maar te zeggen: dat vertrouwde pintje bier smaakte plots toch net wat anders.

Kitty, Daisy & Lewis. — © Dick Demey

Bassist

Ook in het bakje met de goede punten: Robert Cray en zijn fluwelen stem. De Amerikaanse meestergitarist passeerde al een aantal keren op Blues Peer met zijn band. En laten we het er op houden dat vooral zijn vaste bassist daar nogal warme herinneringen aan overhoudt. Backstage had die bij een van de eerdere passages namelijk kennisgemaakt met een erg charmante festivalvrijwilligster die maar door zijn hoofd bleef spoken. Na enige tijd had de man dan toch al zijn moed bij elkaar geharkt en dus rinkelde op bepaalde dag de telefoon bij toenmalig festivalorganisator Misjel Daniëls: of hij hem met deze bevallige dame in contact kon brengen. Dat kon, zo bevestigde Daniëls, want de dame in kwestie bleek zijn eigen echtgenote te zijn. Tot daar de amoureuze escapades van onze Amerikaanse bassist.

Op de laatste festivaldag spelen onder meer The Waterboys en Luka Bloom. Over hun passages leest u later meer op hbvl.be

Triggerfinger. — © Dick Demey