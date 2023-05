Man popt champagnefles, maar dat komt voorbijvliegende vogel duur te staan

De Australische Jacob heeft zaterdag per ongeluk een vogel uit de lucht geschoten toen hij een champagnefles opende. De kurk ging recht op het dier af waardoor het geraakt werd en naar beneden viel. “Wat is de kans?!”, vroeg Jacob zich luidop af toen zijn compagnie alles had zien gebeuren. De maker van de video liet nog weten dat ze niet op de hoogte zijn van de tegenwoordige toestand van de vogel.